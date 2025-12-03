Inditex, propriétaire de Zara, annonce un bon début pour les ventes d'hiver

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Inditex, propriétaire de Zara, a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 10,6 % au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black Friday.

Le géant de la mode rapide, qui pèse 178 milliards de dollars, a également annoncé mercredi des ventes de 9,8 milliards d'euros pour son troisième trimestre se terminant le 31 octobre, plus élevées que les 9,69 milliards d'euros attendus par les analystes, selon une estimation de LSEG.