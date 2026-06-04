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Inditex progresse avec des propos de BofA
information fournie par AOF 04/06/2026 à 12:25

(Zonebourse.com) - Inditex gagne 1,6% à 54,3 EUR à Madrid, soutenu par des propos positifs de Bank of America (BofA), qui réitère sa recommandation d'achat avec un nouvel objectif de cours fixé à 62 EUR, au lendemain de la publication des résultats du groupe textile espagnol pour son 1er trimestre (clos fin avril).

"Les ventes d'Inditex au 1er trimestre 2027 ont atteint 8,7 MdsEUR, en croissance de 8,8% à changes constants (soit 50 points de base de plus que le consensus) et la marge EBIT s'est élevée à 20,1%, conformément aux attentes", rappelle la banque américaine dans sa note sur la maison mère de l'enseigne Zara.

Pointant également une progression de 11,5% des ventes en monnaies locales au mois de mai, aidée par un impact calendaire positif, BofA augmente sa prévision de croissance pour le 2e trimestre à 9% et ses estimations de BPA 2027-2029 d'environ 1%. Selon elle, Inditex dispose du plus grand pouvoir de tarification dans le secteur de l'habillement.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 12:25:00.

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