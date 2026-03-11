 Aller au contenu principal
Inditex livre des résultats annuels record, le titre se distingue
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 10:45

Avec des gains de 2,5%, Inditex signe l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 mercredi matin après avoir dévoilé des résultats annuels record et meilleurs que prévu, une performance que le géant espagnol du prêt-à-porter attribue à sa capacité d'innovation, à sa diversification et à la flexibilité de son modèle d'entreprise "intégré".

Sur son exercice 2025/2026 clos à la fin du mois de janvier, le propriétaire de la chaîne Zara a affiché des ventes en hausse de 3,2% à 39,9 milliards d'euros, avec une croissance qui ressort à 7% à taux de change constants.

Ses ventes en ligne ont augmenté à elles seules de 4,8% à 10,7 milliards d'euros.

Le premier distributeur mondial d'articles de confection, qui détient aussi les marques Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho, a par ailleurs dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en progression de 5% à 11,3 milliards d'euros.

Le bénéfice net annuel s'est quant à lui accru de 6% à 6,2 milliards d'euros, atteignant - au même titre que le chiffre d'affaires et l'Ebitda - un plus haut dans l'histoire du groupe.

La marge brute s'est établie à 58,3%, en hausse de 0,42 point de pourcentage.

Pour renforcer cette impression favorable, Inditex a fait état d'un bon début pour les ventes de sa collection printemps-été, avec une hausse de 9% de ses ventes à taux de change constant entre le 1er février et le 8 mars, là où les analystes attendaient 8%.

Le distributeur précise avoir ouvert 190 nouveaux magasins dans 41 pays sur l'exercice écoulé, portant leur total à 5 460.

Un trésor de guerre au service des actionnaires

Fort d'une trésorerie nette qui se monte désormais à 11 milliards d'euros, le confectionneur prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende annuel de 1,75 euro l'action, composé d'un coupon ordinaire de 1,20 euro et d'un versement exceptionnel de 0,55 euro.

Sans surprise, les analystes saluaient cette publication jugée tout à la fois "solide" et "rassurante", et qui vient confirmer selon eux l'historique flatteur dont bénéficie le groupe.

"Inditex a délivré une exécution robuste ces dernières années, portée par l'efficacité de son combo design/achats et son modèle ultra-réactif", commentent les analystes de RBC.

"Le groupe a réussi son pari de l'omnicanalité, en misant sur la RFID pour doper ses ventes plein tarif via une gestion de stock millimétrée et, plus récemment, pour fluidifier le passage en caisse", souligne le broker canadien.

D'après le courtier, le groupe d'habillement devrait bénéficier d'une base de comparaison favorable pour son premier semestre 2026/2027, mais aussi d'un potentiel d'amélioration au niveau de la marge brute, grâce à son exécution rigoureuse et à des gains de change sur l'approvisionnement en dollars.

Enfin, le flux de trésorerie disponible (FCF) devrait s'infléchir positivement l'an prochain, après une phase d'importants investissements dans la logistique, indique RBC.

En Bourse, le titre perd 6% depuis le début de l'année, mais affiche encore des gains de 6% sur un an et de plus de 80% ces cinq dernières années.

Valeurs associées

INDITEX
47,4700 EUR Sibe +1,50%
INDITEX
53,6400 EUR Sibe +2,96%
