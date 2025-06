Inditex: des bénéfices quasi stables au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Inditex, la maison-mère de Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti, publie au titre de son premier trimestre 2025 (clos fin avril) un résultat net en progression de 0,8% à 1,3 milliard d'euros, ainsi qu'un EBITDA en croissance de 1% à 2,4 milliards.



Le groupe textile espagnol a vu sa marge brute rester à peu près stable à 60,6% pour des ventes en hausse de 1,5% à 8,3 milliards (+4,2% à changes constants et +5,3% en données corrigées de l'effet calendaire de l'année bissextile).



'Les collections printemps/été continuent d'être très bien accueillies par nos clients', ajoute Inditex, précisant que ses ventes en magasin et en ligne à changes constants du 1er mai au 9 juin ont augmenté de 6% en comparaison annuelle.



Pour l'ensemble de son exercice 2025, Inditex indique tabler sur un impact de change de -3% sur ses ventes (aux taux de changes actuels), ainsi que sur une marge brute stable (à plus ou moins 50 points de base).





