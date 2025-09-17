 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inditex dans le vert sur un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 14:09

Inditex gagne plus de 1% à Madrid, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 48 à 52 euros sur le titre du groupe textile, exploitant notamment l'enseigne Zara.

'L'amélioration constante de la croissance depuis le début de l'année signifie que nous pouvons maintenant nous recentrer sur les opportunités à long terme pour le meilleur modèle du secteur', explique le broker.

Valeurs associées

INDITEX
46,2000 EUR Sibe +1,67%
