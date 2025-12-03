Inditex annonce un bon début pour les ventes d'hiver

Inditex ITX.MC , propriétaire de Zara, a déclaré mercredi que ses ventes avaient augmenté de 10,6% à taux directeur constant au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black Friday.

Le géant de la "fast fashion", dont la capitalisation boursière est proche de 153 milliards d'euros, a également annoncé mercredi des ventes de 9,8 milliards d'euros pour son troisième trimestre se terminant le 31 octobre, plus élevées que les 9,69 milliards attendus par les analystes, selon une estimation LSEG.

Les résultats d'Inditex, considéré comme un indicateur clé du secteur mondial, donnent un premier aperçu du succès remporté par les ventes du Black Friday auprès des détaillants.

La forte croissance des ventes entre le 1er novembre et le 1er décembre par rapport à l'année précédente a marqué une accélération par rapport au taux de croissance de 6,2% corrigé des effets de change sur neuf mois, ce qui est un signe encourageant pour le quatrième trimestre, le plus important en termes de revenus.

(Rédigé par Helen Reid, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)