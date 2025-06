Inditex : -7%, retombe sous 46,1E (tutoie les 46E) information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - Pénalisé par le ralentissement de ses ventes dans un contexte de hausse des barrières douanières, Inditex décroche de -7%, retombe sous 46,1E et efface tous ses gains depuis le 8 mai.

Le titre retrouve ainsi la base de son corridor de consolidation latéral 46/49E inauguré le 14 avril: sous 46E, la vigilance s'imposerait avec une forte probabilité d'aller combler le 'gap' des 44,47E du 9 avril.





Valeurs associées INDITEX 47,1000 EUR Sibe -4,60%