 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IndiGo supprime certains vols long-courriers en raison des fermetures de l'espace aérien et de la congestion des aéroports
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

IndiGo suspend ses vols vers Copenhague et réduit ses services au Royaume-Uni

*

Les fermetures d'espace aérien et la congestion augmentent les temps de vol

*

La compagnie aérienne attend son premier Airbus A350 début 2028

(Ajoute des détails tout au long de la déclaration sur les réductions d'itinéraires, le contexte, la livraison de l'Airbus)

La compagnie indienne IndiGo

INGL.NS a annoncé mercredi qu'elle suspendrait ses vols long-courriers vers Copenhague et réduirait certains services entre Delhi et la Grande-Bretagne, invoquant des contraintes opérationnelles liées aux fermetures de l'espace aérien en raison de tensions géopolitiques et à la congestion des aéroports. Il s'agit de la deuxième grande compagnie aérienne indienne à réduire ses activités à l'étranger après Air India, qui a suspendu certaines routes américaines parce que le Pakistan a interdit aux transporteurs indiens d'accéder à son espace aérien. IndiGo n'a pas précisé les problèmes géopolitiques auxquels elle est confrontée, mais les fermetures de l'espace aérien au Moyen-Orient ont perturbé les programmes des compagnies aériennes au cours des derniers mois. Les restrictions et l'encombrement des aéroports en Inde et à l'étranger ont considérablement allongé les temps de vol des Boeing BA.N Dreamliner qu'elle a loués. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle prenait des mesures immédiates pour rétablir la fiabilité de ses opérations sur les gros porteurs. La plus grande compagnie aérienne indienne a essuyé des critiques en décembre pour une mauvaise planification des plannings des pilotes, ce qui a entraîné un grand nombre d'annulations de vols intérieurs.

IndiGo suspendra les vols vers Copenhague à partir du 17 février, quelques mois seulement après avoir lancé la liaison en octobre. Elle réduira également les services Delhi-Manchester à quatre vols par semaine à partir du 7 février et à trois à partir du 19 février, tout en réduisant les opérations Delhi-London Heathrow à quatre vols par semaine au lieu de cinq.

"IndiGo continuera à surveiller ces développements extérieurs et à adapter son réseau de manière flexible pour s'aligner sur l'évolution de la situation", a déclaré la compagnie.

La compagnie aérienne utilise des Dreamliner loués à Norse Atlantic Airways pour ces liaisons. IndiGo, l'un des plus grands clients d'Airbus AIR.PA , attend ses premiers gros porteurs A350 au début de l'année 2028, alors que l'objectif précédent était de 2027.

Valeurs associées

AIRBUS
192,4200 EUR Euronext Paris +1,15%
BOEING CO
233,065 USD NYSE +0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés valident en commission la création d'un "droit à l'aide à mourir"
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:03 

    Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" lors d'un nouvel examen en commission à l'Assemblée nationale, où cette réforme sociétale majeure fait son retour en deuxième lecture, après son rejet par les sénateurs la semaine dernière. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.02.2026 12:01 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • L'entrée du collège La Guicharde, le 3 février 2026 à Sanary-sur-Mer ( AFP / Miguel MEDINA )
    A Sanary-sur-Mer, le traumatisme après l'agression d'une enseignante en classe
    information fournie par AFP 04.02.2026 11:56 

    "Mon cerveau qui me remet les images en tête": au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer, c'est le traumatisme qui prévaut mercredi au lendemain de la violente agression au couteau d'une enseignante de 60 ans en classe qui reste dans un état très préoccupant. L'élève ... Lire la suite

  • Nexans (Crédit: / Nexans)
    Nexans calme malgré un contrat et un avis positif
    information fournie par Zonebourse 04.02.2026 11:47 

    Nexans ( 0,37%, à 136,40 euros) bouge peu malgré l'annonce d'un contrat important auprès d'Enedis et la recommandation positive d'Oddo BHF. Ce matin, le groupe dédié à la fourniture de câbles pour la transmission d'énergie et de données a annoncé la signature d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank