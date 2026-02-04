IndiGo supprime certains vols long-courriers en raison des fermetures de l'espace aérien et de la congestion des aéroports

IndiGo suspend ses vols vers Copenhague et réduit ses services au Royaume-Uni

Les fermetures d'espace aérien et la congestion augmentent les temps de vol

La compagnie aérienne attend son premier Airbus A350 début 2028

La compagnie indienne IndiGo

INGL.NS a annoncé mercredi qu'elle suspendrait ses vols long-courriers vers Copenhague et réduirait certains services entre Delhi et la Grande-Bretagne, invoquant des contraintes opérationnelles liées aux fermetures de l'espace aérien en raison de tensions géopolitiques et à la congestion des aéroports. Il s'agit de la deuxième grande compagnie aérienne indienne à réduire ses activités à l'étranger après Air India, qui a suspendu certaines routes américaines parce que le Pakistan a interdit aux transporteurs indiens d'accéder à son espace aérien. IndiGo n'a pas précisé les problèmes géopolitiques auxquels elle est confrontée, mais les fermetures de l'espace aérien au Moyen-Orient ont perturbé les programmes des compagnies aériennes au cours des derniers mois. Les restrictions et l'encombrement des aéroports en Inde et à l'étranger ont considérablement allongé les temps de vol des Boeing BA.N Dreamliner qu'elle a loués. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle prenait des mesures immédiates pour rétablir la fiabilité de ses opérations sur les gros porteurs. La plus grande compagnie aérienne indienne a essuyé des critiques en décembre pour une mauvaise planification des plannings des pilotes, ce qui a entraîné un grand nombre d'annulations de vols intérieurs.

IndiGo suspendra les vols vers Copenhague à partir du 17 février, quelques mois seulement après avoir lancé la liaison en octobre. Elle réduira également les services Delhi-Manchester à quatre vols par semaine à partir du 7 février et à trois à partir du 19 février, tout en réduisant les opérations Delhi-London Heathrow à quatre vols par semaine au lieu de cinq.

"IndiGo continuera à surveiller ces développements extérieurs et à adapter son réseau de manière flexible pour s'aligner sur l'évolution de la situation", a déclaré la compagnie.

La compagnie aérienne utilise des Dreamliner loués à Norse Atlantic Airways pour ces liaisons. IndiGo, l'un des plus grands clients d'Airbus AIR.PA , attend ses premiers gros porteurs A350 au début de l'année 2028, alors que l'objectif précédent était de 2027.