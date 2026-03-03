Indie Semiconductor dégringole après avoir dévoilé ses projets d'émission d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars -

** Indie Semiconductor INDI.O : baisse de 14,9 % après-bourse à 2,69 $ après la publication d'une annonce de levée de fonds

** Le développeur de capteurs pour les systèmes avancés d'aide à la conduite annonce ()

une offre privée de 150 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) à échéance 2031

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter jusqu'à environ 100 millions de dollars de ses obligations convertibles à 4,50 % échéant en 2027, le reste étant destiné au fonds de roulement et à d'autres fins, y compris des acquisitions potentielles

** INDI, basée à Aliso Viejo, Californie, a ~223,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 700 millions de dollars

** Les actions ont terminé en baisse de 7,1 % à 3,16 $ mardi, en baisse de 10,5 % depuis le début de l'année

** 6 analystes estiment que l'action est "achetée", 1 estime qu'elle est "conservée"; PT médian de 6 $, selon les données de LSEG