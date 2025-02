Indice PCE : "Pour la Fed, c'est une bonne nouvelle" (CPR AM)

(AOF) - "Le " core PCE ", qui est la mesure d'inflation la plus suivie par la Fed, baisse enfin en passant à 2,6% en janvier, soit son plus bas niveau depuis mars 2021. Pour la Fed, qui était dans l'attente de nouveaux progrès en termes de désinflation, c'est une bonne nouvelle. Toutefois, elle devrait continuer à porter son attention sur les politiques de la nouvelle administration Trump, en particulier sur les droits de douane", précise Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques au sein de CPR AM.