Indice FAO : recul du prix des huiles végétales en mai

Les prix de l'huile de tournesol et de l'huile de colza se sont, quant à eux, légèrement affermis, en grande partie sous l'effet, respectivement, de la diminution saisonnière des disponibilités exportables dans la région de la mer Noire et de la probabilité d'un resserrement de l'offre pendant la prochaine campagne (2024-2025).

(AOF) - L'indice FAO des prix des huiles végétales s'est établi en moyenne à 127,8 points en mai. Il cède ainsi 2,4% en un mois, mais affiche un niveau encore supérieur de 7,7% à celui de l'année dernière au même mois. Le recul de l'indice s'explique principalement par une baisse des cours de l'huile de palme, qui fait plus que compenser une hausse des cours des huiles de soja, de colza et de tournesol.

