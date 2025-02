Indice FAO : le prix des céréales en légère hausse en janvier 2025

(AOF) - L'indice FAO des prix des céréales a affiché une valeur moyenne de 111,7 points en janvier, soit 0,3% de plus qu'en décembre, mais un niveau encore inférieur de 6,9% à celui de janvier 2024. Le mois dernier, les prix du blé à l'exportation, qui n'ont enregistré que peu de mouvements au cours du mois, ont légèrement fléchi.

Une faible demande à l'importation, qui a entraîné un ralentissement des ventes de la part de plusieurs importants pays exportateurs, a pesé sur les prix, mais un resserrement des disponibilités en Fédération de Russie et des conditions de culture hivernale mitigées dans certaines parties de l'Union européenne, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique ont soutenu les prix.

Les prix mondiaux du maïs ont augmenté en janvier et, pour la première fois depuis deux ans, ont dépassé leurs niveaux affichés un an un plus tôt. Cette pression haussière des prix est due à un resserrement saisonnier des disponibilités, à des conditions défavorables en Argentine au terme des semis, à la progression lente de la principale récolte du Brésil (safrinha), ainsi qu'à la révision à la baisse des prévisions concernant la production et les stocks aux États-Unis d'Amérique.

Parmi les autres céréales secondaires, les prix mondiaux du sorgho et de l'orge ont augmenté, une hausse toutefois marginale en ce qui concerne l'orge.

Dans le même temps, l'indice FAO des prix de tous les types de riz a reculé de 4,7% en janvier, car l'abondance des disponibilités exportables et la concurrence entre les exportateurs ont continué à tirer les prix vers le bas.