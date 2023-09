Indice FAO : huitième baisse consécutive des prix des produits laitiers

(AOF) - L'Indice FAO des prix des produits laitiers s'est établi en moyenne à 111,3 points en août, soit 4,6 points (4%) de moins qu'en juillet. Il s'agit de la huitième baisse mensuelle consécutive de l'indice, dont la valeur accuse un retrait de 32,1 points (22,4%) par rapport à celle de l'année dernière au même mois. En août, les prix internationaux de tous les produits laitiers ont diminué, les prix du lait entier en poudre accusant la plus forte baisse, du fait de l'abondance des disponibilités, en particulier en Océanie.

Cette baisse s'est produite en raison de la hausse saisonnière de la production et du ralentissement des importations de la part de la Chine, bien que les volumes importés soient restés relativement importants.

En outre, les prix du lait écrémé en poudre sont tombés à leur plus bas niveau depuis mi-2020 en raison de la réduction de la demande à l'importation et d'une activité atone sur le marché due aux vacances d'été en Europe.

De plus, les prix internationaux du beurre et du fromage ont baissé sous l'effet de facteurs similaires et de la stabilité des calendriers de production en Océanie.