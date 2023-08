Indice FAO : deuxième baisse mensuelle consécutive des prix du sucre

En outre, l'apathie de la demande d'importations de l'Indonésie et de la Chine, les deux plus grands importateurs de sucre au monde, n'a fait qu'accentuer la baisse des prix.

(AOF) - L'Indice FAO des prix du sucre s'est établi en moyenne à 146,3 points en juillet, soit 5,9 points (3,9%) de moins qu'en juin. Il s'agit de la deuxième baisse mensuelle consécutive de l'Indice, dont la valeur demeure supérieure de 33,4 points (29,6%) à celle enregistrée au même mois l'année dernière. La bonne avancée de la récolte de canne à sucre au Brésil en 2023-2024 et l'amélioration des précipitations favorisant l'humidité des sols dans la plupart des zones de culture en Inde ont pesé sur les prix mondiaux du sucre en juillet.

