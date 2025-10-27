Indication étendue pour le Winrevair de Merck aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 13:15
Il est maintenant approuvé aux Etats-Unis pour améliorer la capacité d'exercice et la classe fonctionnelle selon l'OMS, et réduire le risque d'aggravation clinique, y compris l'hospitalisation pour HTAP, la transplantation pulmonaire et le décès.
Dans l'étude ZENITH, l'association de Winrevair à un traitement de fond a permis de réduire de 76% le risque de morbidité et de mortalité majeures chez les adultes atteints d'HTAP de classe fonctionnelle III ou IV de l'OMS par rapport au placebo.
'Les données de ZENITH s'ajoutent à un nombre croissant de preuves soutenant un profil de bénéfice positif de Winrevair chez un large éventail de patients adultes atteints d'HTAP', souligne le laboratoire pharmaceutique.
