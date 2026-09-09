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Independence Realty Trust va racheter Centerspace pour 1,02 milliard de dollars
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 12:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Independence Realty Trust IRT.N a annoncé mercredi qu'elle allait racheter Centerspace CSR.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui valorise son concurrent, plus petit, à environ 1,02 milliard de dollars, alors que la société d'investissement immobilier (REIT) cherche à élargir son portefeuille résidentiel.

L'acquisition de Centerspace , qui possède et gère des complexes d'appartements, permettra à Independence d'accéder à un portefeuille en pleine croissance dans la Sunbelt, ainsi qu'aux marchés du Midwest et du Mountain West.

L'action Centerspace a progressé de 4,3% en pré-ouverture, tandis que celle d'Independence a légèrement reculé .

Une fois l’opération finalisée, les actionnaires d’IRT détiendront environ 78% et ceux de Centerspace environ 22% de la société fusionnée, dont la valeur s’élèvera à environ 8,1 milliards de dollars.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du quatrième trimestre 2026.

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