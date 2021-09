Indefi accueille un nouveau directeur associé

(NEWSManagers.com) - Indefi annonce la nomination de Jonathan Doolan en qualité de directeur associé à compter du 1er septembre. Cette arrivée doit permettre au cabinet de conseil en stratégie auprès des sociétés de gestion " d' accompagner la croissance et l' internationalisation rapide de ses activités de conseil" . Il sera rattaché au bureau de Paris.

Jonathan Doolan compte plus de 15 ans d' expérience dans le conseil en stratégie. Avant de rejoindre Indefi, il était responsable de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA) pour Casey Quirk, une filiale de Deloitte, où il conseillait les gestionnaires d'actifs traditionnels et alternatifs sur leurs initiatives stratégiques clés, notamment les fusions-acquisitions, la distribution, les stratégies d'investissement et la gestion du changement. Jonathan est diplômé de l'Université du Colorado en économie et affaires internationales.

Indefi avait annoncé récemment l'ouverture d'un bureau en Amérique du Nord. Le bureau de New York, dirigé par Daniel Celeghin, Managing Partner, compte aujourd' hui sept consultants.