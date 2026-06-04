Inde-La mousson tombe sur l'Etat du Kerala avec trois jours de retard

Les pluies de mousson sont arrivées trois jours plus tard que prévu sur la côte du Kerala, l'État le plus au sud de l'Inde, a déclaré jeudi le service météorologique du pays, un retard susceptible d'attiser les craintes d'une saison pauvre en précipitations.

Le mois dernier, le service météorologique indien a en effet estimé que la mousson 2026 avait de grandes chances d'être affaiblie par un retour violent du phénomène El Niño, ajoutant que cela était susceptible d'entraîner le plus bas niveau de précipitations en 11 ans.

El Niño - et sa phase opposée La Niña - sont les noms donnés à une variation naturelle du climat, qui induit une variation marquée de la température des eaux de l'océan Pacifique équatorial et une modification de la circulation atmosphérique mondiale.

L'un des épisodes les plus intenses de ce type, qui se manifeste tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf et 12 mois, s'est produit en 2015 et 2016, provoquant alors une sécheresse généralisée en Asie et une forte baisse de la production de céréales et d'oléagineux.

Les services météorologiques du monde entier s'accordent pour dire qu'El Niño sera fort cette année, voire le plus fort de ces 10 dernières années.

Les pluies de mousson, qui s'étendent de juin à septembre et sont essentielles à la croissance économique de l'Inde, commencent normalement à s'abattre sur le Kerala vers le 1er juin avant de couvrir l'ensemble du pays à la mi-juillet.

Ces précipitations fournissent près de 70% de l'eau nécessaire pour irriguer les exploitations agricoles - riz, maïs, coton, soja et la canne à sucre - alimenter les aquifères et les réservoirs.

(Rajendra Jadhav, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)