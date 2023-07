Inde: Jupiter AM est "très optimiste" sur les perspectives économiques du géant asiatique

(AOF) - « L'expansion rapide de l'économie indienne pourrait constituer une lueur d'espoir dans le contexte des perspectives moroses de l'économie mondiale ». C’est ce qu’affirment Avinash Vazirani et Colin Croft, respectivement gestionnaire d’investissement, Actions indiennes et gestionnaire d’investissement, Actions émergentes chez Jupiter AM. Ils soulignent que selon Morgan Stanley, l'Inde sera "l'une des trois seules économies au monde à pouvoir générer une croissance annuelle de sa production économique de plus de 400 milliards de dollars à partir de 2023".

Selon un récent rapport publié par Morgan Stanley, l'économie indienne devrait devenir la troisième du monde avec une production annuelle de 7 500 milliards de dollars d'ici 2031. Le pays est poussé vers le haut par la création d'une infrastructure numérique de classe mondiale, par des initiatives politiques axées sur l'industrie manufacturière et la transition énergétique, ainsi que par une forte demande des consommateurs et par ses capacités de délocalisation.

Par ailleurs selon la Banque mondiale, la plus grande économie d'Asie du Sud devrait croître de 6,3 % en 2023, grâce à la croissance de la consommation privée et de l'investissement, ainsi qu'à la vigueur du secteur des services. La Banque prévoit une croissance économique de 6,4 % l'année prochaine et de 6,5 % en 2025, contre une croissance moyenne de 5,5 % au cours de la dernière décennie.

" Les années Covid et la perturbation des chaînes d'approvisionnement qui en a résulté en raison des mesures strictes prises par la Chine ont sensibilisé le monde aux dangers d'une dépendance excessive à l'égard d'un seul pays ", rappellent les analystes de Jupiter AM, évoquant également les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine qui poussent les entreprises à se diversifier et à " établir une base de production dans un autre pays que la Chine ".

" L'augmentation des investissements en Inde est d'ores et déjà perceptible " relèvent les gérants : " les investissements directs étrangers annuels sont passés de 3,6 milliards de dollars il y a dix ans à 46 milliards de dollars pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2023 ". Ils citent les projets de Foxconn et Pegatron, deux sous-traitants d'Apple, et ceux de Tesla.

Cette dynamique est également promue par plusieurs mesures gouvernementales ainsi que par " la forte demande de consommation d'une classe moyenne en expansion ".

Cependant plusieurs facteurs de risques sont également à considérer : instabilité politique, conflit avec la Chine, hausse des prix du pétrole, baisse de la production agricole due au changement climatique.