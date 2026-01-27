Inde et UE concluent un ambitieux accord de libre-échange

Visite en Inde de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Antonio Costa

L'Inde et l'Union européenne (UE) ont annoncé mardi la conclusion d'un accord commercial ambitieux, avec l'objectif de se prémunir de relations plus erratiques avec les Etats-Unis de Donald Trump.

Cet ‍accord, scellé après deux décennies de négociations, éliminera ou réduira les droits de douane sur plus de 96% des biens exportés vers l'Inde par l'UE, en valeur, et permettra aux entreprises européennes d'économiser 4 milliards d'euros de taxes douanières, selon ‌Bruxelles, qui table sur un doublement d'ici 2032 des exportations européennes vers ce vaste marché de 1,4 milliard d'habitants.

Par cet accord, New Delhi ramènera à 10% en cinq ans ses droits de douane sur l'automobile, contre un ​maximum de 110% actuellement, a encore précisé la Commission dans un communiqué.

L'Inde réduira également ses taxes sur les boissons ⁠alcoolisées comme le vin, dont les droits de douane seront réduits de moitié immédiatement, de 150% à 75%, puis progressivement jusqu'à 20%.

L'UE s'est engagée de son côté à supprimer les taxes douanières ⁠sur les produits indiens dans un délai ‍de sept ans, à l'exception de l'automobile, de la sidérurgie et de l'agriculture.

"Nous avons ⁠conclu la mère de tous les accords", a déclaré sur X la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, présente à New Delhi avec le président du Conseil européen Antonio Costa. "Nous avons créé une zone de libre-échange de deux ​milliards d'habitants, dont bénéficieront les deux parties."

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est félicité des "opportunités majeures" que ce pacte créera selon lui.

CONTOURNER LES ETATS-UNIS

L'UE est le principal partenaire commercial de l'Inde. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'UE ont totalisé 136,5 ⁠milliards de dollars (116,29 milliards d'euros) au cours de l'exercice 2024/25 qui s'est achevé en mars.

La signature formelle ​de l'accord aura lieu après un examen juridique qui devrait prendre environ six mois, ​selon un responsable du gouvernement indien ​qui a dit s'attendre à ce que l'accord entre en vigueur dans l'année.

La conclusion de ces négociations entre Bruxelles et ​New Delhi intervient peu après la signature par l'UE d'un ⁠pacte commercial avec le bloc sud-américain Mercosur.

L'année dernière, l'UE a conclu des accords commerciaux avec l'Indonésie, le Mexique et la Suisse. Au cours de la même période, New Delhi a finalisé des accords avec la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et Oman.

Cette série d'accords témoigne des efforts déployés par de nombreux pays pour réduire leur dépendance envers les Etats-Unis de Donald Trump et ses menaces ‌douanières.

L'Inde et les Etats-Unis ont échoué à nouer un accord l'an dernier après que le dialogue a été rompu entre les deux pays.

Lancées il y a une vingtaine d'années, relancées en 2022, les négociations entre l'Inde et l'UE se sont accélérées sous l'impulsion d'Ursula von der Leyen et Narendra Modi, alors que le président américain infligeait des droits de douane à ses partenaires commerciaux, dont des surtaxes de 50% sur les biens indiens.

(Shivangi Acharya et Manoj Kumar; version française Jean Terzian et ‌Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)