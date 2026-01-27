TikTok : le gouverneur californien lance une enquête après des signalements d’utilisateurs

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, participe à une conférence de presse lors de la COP30 au Brésil, le 11 novembre 2025. ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Gavin Neswom accuse la plateforme de censurer les critiques à l'encontre de Donald Trump après les incidents survenus à Minneapolis le week end dernier.

"Il est temps d'enquêter", a écrit Gavin Newsom sur le réseau Threads. "Je lance une enquête pour déterminer si TikTok enfreint la loi de l'État en censurant des contenus critiques envers Trump", a ajouté le gouverneur.

TikTok, qui compte 200 millions d'utilisateurs aux États-Unis, est désormais sous contrôle américain .

L'entreprise a reconnu des problèmes mais les a attribués à une panne d'électricité dans un centre de données. Elle a indiqué lundi 26 janvier sur son compte X qu'elle travaillait pour trouver une solution à ce "problème majeur d'infrastructure".

"TikTok fait taire les gens"

Des utilisateurs de TikTok qui tentaient ce week-end de poster des vidéos sur la mort d'Alex Pretti se sont heurtés à des difficultés comme l'impossibilité de publier, un nombre de vues inférieur aux attentes ou des vidéos soumises à une modération.

Le journaliste spécialisé David Leavitt a écrit sur son compte X que "TikTok a commencé à censurer les contenus anti-Trump et anti-ICE" , la police anti-immigration.

Pour appuyer ses accusations, il a partagé une capture d'écran de vidéos sur son profil qui avaient été signalées comme "non éligible à la recommandation". Il s'agit de vidéos montrant des manifestants ou Donald Trump. Cette publication a cumulé plus de deux millions de vues.

L'artiste Billie Eilish a également publié un message sur Instagram affirmant que TikTok censurait les contenus liés à l'ICE . Dans une story Instagram publiée lundi, Eilish a écrit: " TikTok fait taire les gens, au fait..."