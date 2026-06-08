Incyte mise 2 milliards de dollars sur un médicament contre les troubles hémorragiques avant l'expiration du brevet du Jakafi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de l'entreprise aux paragraphes 7, 8 et 11, ainsi que ceux des analystes aux paragraphes 9 et 12) par Siddhi Mahatole

Incyte INCY.O a annoncé lundi qu'elle allait racheter Vega Therapeutics, une filiale à 100 % de la société privée Star Therapeutics , dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2 milliards de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre les troubles sanguins.

L'accord comprend un paiement initial de 1,25 milliard de dollars en espèces et jusqu'à 750 millions de dollars en paiements d'étapes, a précisé le laboratoire pharmaceutique américain.

Cette acquisition apporte à Incyte un candidat-médicament en phase avancée de développement pour le traitement des troubles hémorragiques , alors que le groupe est confronté à une pression sur son médicament phare contre le cancer du sang, Jakafi, dont la protection par brevet commencera à s'estomper vers 2028.

Vega Therapeutics développe des traitements par anticorps pour les troubles sanguins rares. La société mère, Star, a scindé Vega en une start-up distincte en décembre 2022.

Son principal médicament expérimental, le VGA039, est un anticorps monoclonal actuellement testé chez des patients atteints de la maladie de von Willebrand, le trouble hémorragique héréditaire le plus courant, dans lequel le sang ne coagule pas correctement en raison de l'absence d'une protéine.

UNE OPÉRATION “TYPIQUE”

Bill Meury, directeur général d’Incyte, a qualifié cette transaction de « modèle » s’inscrivant parfaitement dans la stratégie de l’entreprise.

“Cela (l'accord) répond vraiment à tous nos critères”, a déclaré M. Meury, tout en précisant qu'il était peu probable qu'ils “remplacent Jakafi d'un seul coup”.

Jakafi a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 3,09 milliards de dollars en 2025.

Le VGA039 en est à un stade avancé d’essais cliniques, dont les résultats sont attendus début 2029, et son lancement est envisagé après l’expiration du brevet de Jakafi.

Contrairement aux traitements actuels qui nécessitent des perfusions intraveineuses plusieurs fois par semaine, le VGA039 offre la commodité d’une administration une fois par mois par injection sous-cutanée.

Dave Gardner, vice-président exécutif d'Incyte, a déclaré que le VGA039 pourrait être commercialisé à environ 500 000 dollars par an.

Srikripa Deverakonda, analyste chez Truist, a estimé le chiffre d'affaires maximal à 1 milliard de dollars d'ici 2036, avec une augmentation des revenus à partir de 2030, et a déclaré que “la commercialisation reposera sur la capacité d'Incyte à inciter les patients à passer à un traitement sous-cutané mensuel”.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.