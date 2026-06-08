Incyte conclut un accord pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour acquérir une filiale de Star Therapeutics

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Incyte INCY.O a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Vega Therapeutics, une filiale à 100 % deStar Therapeutics, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2 milliards de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre les troubles sanguins.

L'accord comprend un paiement initial de 1,25 milliard de dollars en espèces et jusqu'à 750 millions de dollars en paiements d'étapes, a précisé le laboratoire pharmaceutique américain.

Cette acquisition apporte à Incyte un actif en phase avancée dans le domaine des troubles hémorragiques, ce qui contribue à renforcer son portefeuille de produits alors que le médicament phare de la société, Jakafi, risque de subir une pression croissante à mesure que la protection par brevet commence à s'estomper.

Vega Therapeutics est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des traitements par anticorps pour les troubles sanguins rares. La société mère, Star, a scindé Vega pour en faire une start-up indépendante en décembre 2022.

Son principal médicament expérimental, le VGA039, est un anticorps monoclonal conçu pour rétablir l'équilibre de la coagulation sanguine.

Ce médicament fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase avancée pour le traitement de la maladie de von Willebrand, le trouble hémorragique héréditaire le plus courant, dans lequel le sang ne coagule pas correctement en raison de faibles taux ou d'anomalies d'une protéine de coagulation.

En avril, il a reçu les désignations « maladie pédiatrique rare » et « thérapie innovante » de la part de la Food and Drug Administration américaine.

Lors d'un essai clinique de phase précoce à intermédiaire, le VGA039 a réduit les taux de saignement, y compris chez les patients précédemment traités par des thérapies intraveineuses.

Actuellement, la maladie de von Willebrand ne peut être traitée que par des perfusions intraveineuses administrées plusieurs fois par semaine, alors que le médicament de Star est administré une fois par mois par injection sous-cutanée.

En septembre 2025, la FDA américaine avait approuvé l'extension de l'utilisation du Vonvendi ( 4502.T ) de Takeda en tant que traitement recombinant de la maladie de von Willebrand.

La transaction entre Incyte et Star devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, et entraînera une charge de R&D d'environ 1,25 milliard de dollars dans les résultats du troisième trimestre et de l'ensemble de l'année d'Incyte.