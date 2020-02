Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Incidents entre police et réfugiés à la frontière gréco-turque Reuters • 29/02/2020 à 11:37









KASTANIES, Grèce, 29 février (Reuters) - La police grecque a repoussé samedi matin à l'aide de gaz lacrymogène des groupes de réfugiés cherchant à entrer en Grèce à partir de la Turquie, qui a annoncé jeudi soir qu'elle ne bloquerait plus le passage des migrants vers l'Union européenne en raison de l'intensification des combats en Syrie. "Le gouvernement fera tout ce qu'il faut pour protéger ses frontières", a déclaré à des journalistes le porte-parole du gouvernement grec Stelios Petsas, ajoutant qu'au cours des dernières 24 heures, les autorités grecques avaient empêché 4.000 personnes de franchir la frontière. Des images de la chaîne grecque Skai TV filmées au poste-frontière de Kastanies, à 900 km au nord-est d'Athènes, ont montré des policiers anti-émeutes tirant des cartouches de gaz lacrymogène sur des groupes de migrants leur jetant des pierres ou leur criant des insultes. A Istanbul samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que 18.000 migrants avaient quitté la Turquie pour gagner l'Europe depuis jeudi et que leur nombre allait croître. (Lefteris Papadimas, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.