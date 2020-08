Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Incidents à Beyrouth avant la manifestation de samedi Reuters • 08/08/2020 à 15:08









BEYROUTH, 8 août (Reuters) - Les forces de sécurité libanaises ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour disperser des contestataires qui tentaient de s'infiltrer dans le périmètre de sécurité entourant le Parlement, a constaté samedi un journaliste de Reuters. Les habitants de Beyrouth sont appelés à se réunir ce samedi en fin d'après-midi place des Martyrs pour exprimer leur mécontentement après l'explosion qui a ravagé mardi le port et une partie de la capitale libanaise, faisant 154 morts et plus de 5.000 blessés selon le dernier bilan disponible. (Michael Georgy; version française Nicolas Delame)

