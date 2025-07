Inchcape: souffre mais confirme ses objectifs information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 10:42









(Zonebourse.com) - Le groupe britannique Inchcape, qui se présente comme le leader mondial de la distribution automobile, a publié ses résultats semestriels 2025, marqués par une baisse de 9% de son chiffre d'affaires, à 4,3 milliards de livres sterling. Une chute liée à des volumes de marché plus faibles et à l'effet défavorable des taux de change.



Malgré ce recul, le bénéfice par action ajusté a progressé de 2%, à 35,5 GBX, soutenu par un programme de rachat d'actions. Le bénéfice avant impôts ajusté recule de 4% à taux de change constants, à 200 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice statutaire baisse de 5%, à 186 millions. La marge opérationnelle ajustée reste stable à 5,7%, grâce à une gestion rigoureuse des coûts.



La stratégie 'Accelerate+', qui vise à élargir et diversifier les activités du groupe, a permis de décrocher neuf nouveaux contrats de distribution ce semestre. Inchcape a aussi renforcé sa présence géographique avec l'acquisition d'Askja en Islande, étoffant ainsi son portefeuille de partenaires OEM, avec une présence dans plus de 40 pays.



Le groupe a annoncé un dividende intermédiaire de 9,5 GBX par action, contre 11,3 GBX un an plus tôt, conformément à sa politique de distribution de 40% du bénéfice par action ajusté.



Inchcape reste confiant pour le second semestre, misant sur de nouveaux lancements de produits et une gestion stricte des coûts et des stocks. L'entreprise confirme viser une croissance annuelle du bénéfice par action de plus de 10% à moyen terme, portée par son modèle générateur de liquidités et sa discipline en matière d'allocation du capital.



Malgré cette publication relativement robuste, le titre chute lourdement à la Bourse de Londres en séance, en lâchant plus de 7% à 739 GBX. Les analystes soulignent que l'effet de change plus mordant que prévu va conduire à un ajustement baissier du consensus.







Valeurs associées INCHCAPE 731,500 GBX LSE -8,56%