Incarcéré, l'opposant biélorusse Maxime Znak commence une grève de la faim

MOSCOU, 18 septembre (Reuters) - L'opposant biélorusse Maxime Znak a commencé une grève de la faim dans la prison où il est incarcéré depuis qu'il a été accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat, a fait savoir vendredi le Conseil de coordination de l'opposition. Maxime Znak a été enlevé la semaine dernière par des hommes masqués, deux jours après la disparition dans des conditions similaires de Maria Kolesnikova, autre figure du mouvement de contestation entamé il y a plus d'un mois, après la réélection du président Alexandre Loukachenko. (Polina Ivanova; version française Nicolas Delame)

