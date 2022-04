In mare fundis Aquas mécène d’Horizon 9, 1er festival pour l’emploi et les compétences

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, soutient, au travers de son fonds de dotation In mare fundis Aquas , le 1er festival pour l’emploi et les compétences, Horizon 9, qui se tiendra les 13, 14 et 15 avril 2022 au Stade des Alpes à Grenoble.

Fidèle à sa vocation de devenir un vecteur d’initiatives pour l’emploi et vers l’emploi, le fonds de dotation du groupe Mare Nostrum s’est naturellement associé à la réussite de ce festival unique qui vise notamment à améliorer l’employabilité, l’insertion professionnelle, mais également sécuriser des parcours de vie et favoriser l’égalité des chances.

En soutenant Horizon 9, Mare Nostrum réaffirme sa volonté d’œuvrer, au travers de son fonds de dotation In mare fundis Aquas, en faveur de l’intégration professionnelle et l’employabilité, en aidant à recréer du lien autour d’un thème qui nous concerne Tous.