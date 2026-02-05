 Aller au contenu principal
IMUNON se réjouit du projet de réorientation des ressources vers la thérapie du cancer de l'ovaire
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société de biotechnologie IMUNON IMNN.O augmentent de 2 % à 3,17 $

** La société déclare à l'adresse qu'elle supprimera des emplois et réduira ses dépenses afin d'affecter davantage de ressources à son étude de phase tardive portant sur l'IMNN-001 pour le cancer de l'ovaire

** Le cancer de l'ovaire est souvent détecté tardivement; la thérapie expérimentale de la société vise à stimuler la réponse immunitaire de l'organisme au niveau du site de la tumeur - IMNN

** La société affirme que son essai de stade avancé recrute des patients en avance sur le calendrier

** Des données récentes ont montré que l'IMNN-001 associé à une chimiothérapie standard permettait aux patients de vivre en moyenne 13 mois de plus que la chimiothérapie seule, selon Co

** La société annonce que le directeur scientifique, Khursheed Anwer, prendra sa retraite le 20 février

** Les actions ont augmenté de 93 % en 2025

