Impôt supplémentaire sur les sociétés : LVMH estime que sa contribution exceptionnelle représentera "700 à 800 millions d'euros"

Comme le reste du secteur du luxe, le groupe LVMH connaît un ralentissement de sa croissance en 2024 et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 86 milliards d'euros en 2023.

LVMH va mettre la main au portefeuille. Face au dérapage du déficit budgétaire, une contribution exceptionnelle sera demandée au grandes entreprises dans le projet de budget 2025. Et le numéro un mondial du luxe estime que cela lui coûtera entre "700 millions et 800 millions d'euros".

"L'impact de l'impôt supplémentaire sur les sociétés en France devrait se situer entre 700 et 800 millions", a déclaré le directeur financier de LVMH Jean-Jacques Guiony, lors d'un entretien avec les analystes en marge de la publication du chiffre d'affaires du groupe. "La France représente 7% du chiffre d'affaires, un tiers du revenu avant impôt et 40% des impôts" du groupe, a-t-il précisé. Le groupe de Bernard Arnault, qui, comme le reste du secteur du luxe, connaît un ralentissement de sa croissance en 2024, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 86 milliards d'euros en 2023.

"Que personne n'ait l'impression que nous ne contribuons pas aux efforts budgétaires actuellement en cours"

"Pour mettre cela en perspective, nous représentons 0,7% du PIB en France, nous payons 4,5% de l'impôt sur les sociétés en France et nous devrions augmenter l'impôt sur les sociétés d'environ 10% avec ce qui est envisagé par le gouvernement actuel", a-t-il affirmé. "Juste pour être sûr que personne n'ait l'impression que nous ne contribuons pas aux efforts budgétaires actuellement en cours", a conclu Jean-Jacques Guiony.

Le gouvernement a présenté jeudi son projet de budget pour 2025, prévoyant notamment une contribution exceptionnelle demandée aux plus grandes entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur au milliard d'euros, pour remédier à la dégradation des comptes publics.