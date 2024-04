Implants: la société I.Ceram placée en redressement judiciaire

(AOF) - I.Ceram, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatible annonce que le tribunal de commerce de Limoges a accepté le 24 avril le placement de la société sous redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois. La société a demandé cette procédure "afin de sauvegarder les intérêts de ses collaborateurs, de ses technologies et sécuriser la poursuite de l’activité".

Malgré les nombreuses preuves cliniques démontrant la création de valeur apportée par sa technologie, la durée nécessaire à la mise en place des études cliniques et pré-cliniques a "ralenti la capacité de l'entreprise à lever des financements", explique-t-elle.

De plus, la transformation réglementaire initiée en 2019 par les autorités européennes avec le passage du règlement européen MDD à son successeur le MDR, a provoqué une "pénurie d'organismes en capacité de certifier" les nouveaux produits innovants de la société. S'y ajoutent les difficultés de recrutement de main d'œuvre qualifiée. Les implants ont de plus vu leurs prix tarifiés par la Sécurité Sociale baisser de 20 % entre 2013 et 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.