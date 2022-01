Implanet : Un CA 2021 performant

Un CA 2021 performant

Le CA 2021 d'Implanet s'établit à 7,7 M€ en progression sensible (+29%) par rapport à 2020. Il s'agit là d'une véritable performance eu égard à la période troublée vécue. Par ailleurs, en normes IFRS, la progression est plus importante (+58% - effet cession périmètre MADISON™). Achat Fort avec un TP : 1,86 €.

A successful 2021 turnover Implanet's 2021 turnover stands at € 7.7 million, a significant increase (+29%) compared to 2020. This is a real performance considering the troubled period we have been through. Furthermore, under IFRS Standards, the perf. is more impressive (+58% - sale of MADISON™ scope). Strong Buy with a TP: € 1.86.