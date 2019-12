Implanet : Transfert du contrat de 'Listing sponsor'

Bordeaux, Boston, le 10 décembre à 17h45 : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants éligible au dispositif fiscal PEA-PME, annonce le transfert de son contrat de 'Listing sponsor', conclu précédemment avec Swiss Life Banque Privée, à Champeil SA, prestataire de services d'investissement et 'listing sponsor', à compter du 1er janvier 2020.Rappel des données boursières de l'action Implanet :Code ISIN : FR0010458729Marche?s de cotation :- Euronext Growth : ALIMP- OTCQX : IMPZYProchain communiqué financier : chiffre d'affaires annuel 2019, le mardi 21 janvier 2020 après bourseSi vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu