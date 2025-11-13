Implanet signe un accord de partenariat avec 8i Robotics
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 15:09
'Les solutions techniques développées par 8i Robotics préfigurent les prochaines étapes à venir des technologies d'assistance chirurgicale supervisées par le praticien', estime Ludovic Lastennet, le directeur général d'Implanet.
Ce partenariat clinique et réglementaire s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Implanet visant à intégrer les dernières avancées et innovations en matière de chirurgie du rachis dans son offre commerciale mondiale.
Valeurs associées
|0,2240 EUR
|Euronext Paris
|+3,23%
