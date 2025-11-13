 Aller au contenu principal
IMPLANET signe avec 8i Robotics Inc. un accord de partenariat pour l’évaluation clinique d’un robot assisté par le chirurgien destiné à la chirurgie du rachis
information fournie par Boursorama CP 13/11/2025 à 08:00

Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu

• Évaluation clinique du premier robot chirurgical multi-bras au monde
• Partenariat stratégique visant une mise sur le marché à moyen terme d’une solution robotique inédite en Europe adaptée, à l’offre produit d’Implanet

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui la signature avec 8i Robotics Inc. d’un accord de partenariat. Le premier jalon de cet accord concerne la recherche clinique visant à obtenir la conformité réglementaire européenne d’un robot assisté par le chirurgien destiné à la chirurgie du rachis.

IMPLANET
0,2170 EUR Euronext Paris 0,00%

