IMPLANET signe avec 8i Robotics Inc. un accord de partenariat pour l’évaluation clinique d’un robot assisté par le chirurgien destiné à la chirurgie du rachis

• Évaluation clinique du premier robot chirurgical multi-bras au monde

• Partenariat stratégique visant une mise sur le marché à moyen terme d’une solution robotique inédite en Europe adaptée, à l’offre produit d’Implanet



IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui la signature avec 8i Robotics Inc. d’un accord de partenariat. Le premier jalon de cet accord concerne la recherche clinique visant à obtenir la conformité réglementaire européenne d’un robot assisté par le chirurgien destiné à la chirurgie du rachis.