Implanet : résultats semestriels contrastés

(AOF) - Implanet a publié des comptes semestriels plutôt mitigés. Sur les six premiers mois de l’année, le spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu son chiffre d’affaires bondir de 41 %, à 5,809 millions d’euros. En outre, sa marge brute a nettement progressé de 35 %, pour s’élever à 3,052 millions d’euros. En revanche, les coûts d’exploitation ont augmenté de 14 %, tandis que le résultat opérationnel courant s’est affaissé de 7 %, à 2,143 millions d’euros.

Enfin, la perte nette s'est creusée de 1,651 à 2,097 millions d'euros.

Pour Ludovic Lastennet, directeur général : "Implanet a poursuivi sa transformation au cours du premier semestre 2025, axant prioritairement son action sur l'accélération de sa dynamique commerciale, l'innovation produit et la gestion de ses dépenses opérationnelles. Après un second semestre 2024 en croissance de +66%, nous avons ainsi renforcé nos investissements aux États-Unis, principal marché de l'implant rachidien au niveau mondial, nous permettant d'enregistrer une nouvelle croissance de +41% de notre activité sur le premier semestre 2025. En parallèle, nous maintenons une politique d'innovation produit très active, en étroite collaboration avec notre partenaire de référence Sanyou Medical, afin de consolider notre portefeuille de produits sur l'ensemble des marchés prioritaires ".

La société a indiqué être en mesure de couvrir les besoins de financement de ses opérations pour les douze prochains mois.

