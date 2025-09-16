 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 825,50
-0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Implanet : résultats semestriels contrastés
information fournie par AOF 16/09/2025 à 18:21

(AOF) - Implanet a publié des comptes semestriels plutôt mitigés. Sur les six premiers mois de l’année, le spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu son chiffre d’affaires bondir de 41 %, à 5,809 millions d’euros. En outre, sa marge brute a nettement progressé de 35 %, pour s’élever à 3,052 millions d’euros. En revanche, les coûts d’exploitation ont augmenté de 14 %, tandis que le résultat opérationnel courant s’est affaissé de 7 %, à 2,143 millions d’euros.

Enfin, la perte nette s'est creusée de 1,651 à 2,097 millions d'euros.

Pour Ludovic Lastennet, directeur général : "Implanet a poursuivi sa transformation au cours du premier semestre 2025, axant prioritairement son action sur l'accélération de sa dynamique commerciale, l'innovation produit et la gestion de ses dépenses opérationnelles. Après un second semestre 2024 en croissance de +66%, nous avons ainsi renforcé nos investissements aux États-Unis, principal marché de l'implant rachidien au niveau mondial, nous permettant d'enregistrer une nouvelle croissance de +41% de notre activité sur le premier semestre 2025. En parallèle, nous maintenons une politique d'innovation produit très active, en étroite collaboration avec notre partenaire de référence Sanyou Medical, afin de consolider notre portefeuille de produits sur l'ensemble des marchés prioritaires ".

La société a indiqué être en mesure de couvrir les besoins de financement de ses opérations pour les douze prochains mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

IMPLANET
0,3250 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank