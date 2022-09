IMPLANET publie ses résultats semestriels 2022

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Forte progression du chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 de +58%, à 4,1 M€ (vs. S1 2021)

o Hausse de 52% de la marge brute réalisée au 1er semestre 2022, s’établissant à 2,6 M€

o Levée des conditions suspensives à l'augmentation de capital proposée avec droit préférentiel de souscription par émission d'actions avec bons de souscription d'actions (ABSA), garantie à hauteur de 5,0 M€ par Sanyou Medical



IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce ses résultats pour le premier semestre de l’exercice en cours, clos le 30 juin 2022 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 19 septembre 2022.