IMPLANET obtient l’homologation de son nouveau système de fixation hybride Jazz Spinal SystemTM par la FDA aux États-Unis

Bordeaux, Boston, le 13 mai 2024 - 18h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui l’homologation par la Food and Drug Administration (FDA) de sa nouvelle gamme de fixation postérieure hybride Jazz Spinal SystemTM aux États-Unis.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Dans le prolongement du partenariat technologique signé il y a deux ans, nous sommes fiers de cette première homologation d’un système inédit et innovant de fixation hybride Jazz Spinal SystemTM aux États-Unis. Celle-ci démontre tout le potentiel des synergies que nous offrent ce partenariat avec Sanyou Medical. Les équipes commerciales d’Implanet America, redynamisées par la mise en place d’un nouveau management en début d’année, seront en mesure de lancer la commercialisation de cette nouvelle solution au cours de l’été 2024. Il s’agit d’une nouvelle étape structurante pour notre plan de développement aux États-Unis, principal marché de la chirurgie rachidienne au niveau mondial, visant à conforter notre offre sur ce marché stratégique. »



