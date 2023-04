IMPLANET obtient l’homologation de la gamme de cages cervicales antérieures SqualeTM par la FDA aux États-Unis

Bordeaux, Boston, le 11 avril 2023 - 7h30 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui l’homologation par la Food and Drug Administration (FDA) de sa cage cervicale antérieure SqualeTM.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Cette nouvelle homologation démontre une fois encore tout le potentiel des synergies que nous offrent la gamme de produits issus du portefeuille d’OSD et s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à dynamiser notre présence aux États-Unis. Les équipes commerciales d’Implanet America devraient ainsi être en mesure de lancer la commercialisation de cette gamme de cages cervicales antérieures avant l’été 2023. Il s’agit d’une nouvelle étape structurante pour notre plan de développement aux États-Unis, visant notamment à conforter notre offre dans le domaine de la chirurgie rachidienne sur un marché estimé à 1,35 milliard de dollars . »



