Implanet : les revenus reculent au 1er semestre

(AOF) - Implanet annonce un chiffre d’affaires en recul de 4% pour le premier semestre 2024 à 4,11 millions d’euros. Cette medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique souligne que si son activité en France enregistre une croissance de 16%, avec un chiffre d’affaires de 2,07 millions d'euros, aux États-Unis, son chiffre d’affaires recule de 41% à 0,48 millions d'euros, car l’activité "reste impactée par la réorganisation de la direction commerciale sur cette zone, engagée au cours du quatrième trimestre 2023".

" Nous continuons ainsi à performer sur notre marché domestique tout en étant pénalisé par le recul de l'activité observé à l'international " résume le directeur général Ludovic Lastennet. " La réorganisation de notre filiale américaine, couplée à l'homologation par la FDA de notre système inédit de fixation postérieure hybride, fruit des savoir-faire combinés des équipes R&D d'Implanet et de Sanyou Medical, constitue l'avancée la plus significative en vue de la consolidation de notre offre produits sur ce marché à fort enjeu ".

Au second semestre, Implanet veut "finaliser l'enregistrement des produits existants dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux" et "redynamiser la présence de la société aux États-Unis".

La société estime être en mesure de couvrir les besoins de financement de ses opérations pour les douze prochains mois.

