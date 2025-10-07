Implanet : forte hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’Implanet a progressé de 26 %, à 2,916 millions d’euros. Sur la période, l’activité a été soutenue par le dynamisme observé aux États-Unis (+22 %, à 1,062 million d’euros), alors qu’en France, les revenus ont légèrement reculé de 1 %, à 859 000 euros. Partant, sur les neuf premiers mois de l’année, la société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique a généré des ventes de 8,725 millions d’euros, en progression de 36 %.

Au 30 septembre 2025, Implanet disposait d'une trésorerie de 0,41 million d'euros et continue d'étudier différentes solutions de financement pour accélérer le développement de ses activités et sa croissance à moyen terme.

