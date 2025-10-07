 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 965,96
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Implanet : forte hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par AOF 07/10/2025 à 09:00

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’Implanet a progressé de 26 %, à 2,916 millions d’euros. Sur la période, l’activité a été soutenue par le dynamisme observé aux États-Unis (+22 %, à 1,062 million d’euros), alors qu’en France, les revenus ont légèrement reculé de 1 %, à 859 000 euros. Partant, sur les neuf premiers mois de l’année, la société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique a généré des ventes de 8,725 millions d’euros, en progression de 36 %.

Au 30 septembre 2025, Implanet disposait d'une trésorerie de 0,41 million d'euros et continue d'étudier différentes solutions de financement pour accélérer le développement de ses activités et sa croissance à moyen terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

IMPLANET
0,4420 EUR Euronext Paris +7,80%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank