IMPLANET exposera ses solutions innovantes dans le rachis aux côtés des solutions robotiques de nouvelle génération d’8i Robotics lors du congrès AANS à Boston

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, exposera au stand #1029 lors du congrès annuel de l’American Association of Neurological Surgeons (AANS) à Boston, aux États-Unis, aux côtés de son partenaire technologique 8i Robotics, pionnier dans le développement d’un système robotique multi-bras destiné à la chirurgie rachidienne et orthopédique.