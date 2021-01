Implanet entre en négociations exclusives pour l'acquisition d'un fabricant européen d'implants destinés à la chirurgie du rachis et signe un financement

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Cette acquisition permettrait de renforcer la position de la société et de générer une trésorerie d'exploitation positive[1] à l'horizon 2022

- Élargissement et complémentarité des gammes de produits

- Extension de la couverture commerciale à l'international

- Extension de la gamme distribuée aux États-Unis



o Une ligne d'obligations convertibles auprès de Nice & Green pour un montant maximum de 5 M€, permettra de financer l'acquisition et l'activité du nouvel ensemble sur 2021 et 2022



IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis[2].



[1] Correspondant à la capacité d'autofinancement, plus ou moins le besoin en fonds de roulement

[2] À date, le nom de la société est confidentiel