Implanet dévoile ses résultats annuels et ses pistes pour 2026
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 18:22

Pour l'exercice 2025, Implanet a dévoilé des comptes dans l'ensemble encourageants.

Le spécialiste des technologies médicales pour les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu ses revenus bondir de 33%, à 12,474 millions d'euros.

En parallèle, la marge brute s'est améliorée en passant de 53,1 à 55,3%, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -4,826 à -4,217 millions d'euros. Enfin, la perte nette s'est légèrement creusée en passant de 4,366 à 4,382 millions d'euros.

Pour 2026, Implanet compte renforcer sa présence aux Etats-Unis, déployer l'ensemble des gammes sur les zones géographiques stratégiques et renforcer la dynamique de marché et de l'offre produits.

