Implanet dévoile ses résultats annuels et ses pistes pour 2026
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 18:22
Le spécialiste des technologies médicales pour les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu ses revenus bondir de 33%, à 12,474 millions d'euros.
En parallèle, la marge brute s'est améliorée en passant de 53,1 à 55,3%, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -4,826 à -4,217 millions d'euros. Enfin, la perte nette s'est légèrement creusée en passant de 4,366 à 4,382 millions d'euros.
Pour 2026, Implanet compte renforcer sa présence aux Etats-Unis, déployer l'ensemble des gammes sur les zones géographiques stratégiques et renforcer la dynamique de marché et de l'offre produits.
Valeurs associées
|0,2300 EUR
|Euronext Paris
|+15,87%
A lire aussi
-
Initialement annoncées pour fin 2025, des boutiques Shein ouvriront mercredi dans cinq BHV (ex-Galeries Lafayette) de province, quatre mois après le tollé suscité par l'installation du premier magasin au monde de la marque de mode asiatique ultra-éphémère au BHV ... Lire la suite
-
L'international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi est renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023, a appris mardi l'AFP auprès de l'avocate du joueur et du parquet de Nanterre. "Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un ... Lire la suite
-
Bic a vu son bénéfice chuter de quelque 60% en 2025, une "année difficile" en particulier sur les marchés américains, a annoncé mardi le fabricant français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables. La société a dégagé un bénéfice net part du groupe ... Lire la suite
-
La présidente du Louvre jette l'éponge: sur la sellette depuis le cambriolage du 19 octobre, Laurence des Cars a démissionné mardi de la tête du musée le plus visité au monde qui a besoin, selon Emmanuel Macron, d'une "nouvelle impulsion". Sous le feu des critiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer