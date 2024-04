Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Implanet: C.A. en légère hausse au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Implanet, un fabricant d'implants destinés à la chirurgie orthopédique, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en légère hausse de 1% au titre de son premier trimestre, à 2,22 millions d'euros.



Dans un communiqué, la société de technologies médicales indique avoir bénéficié d'une bonne dynamique commerciale sur son marché domestique, la France, où la croissance de l'activité a atteint 10%.



Mais aux Etats-Unis, où l'entreprise a engagé une réorganisation de la direction commerciale suite à des mauvaises performances dans la zone, le chiffre d'affaires a néanmoins chuté de 32%.



A la fin du mois de mars, la trésorerie ressortait à 2,24 millions d'euros, un montant jugé suffisant pour couvrir ses besoins de financements pour les douze prochains mois.



Pour mémoire, la société a bouclé il y a deux mois une levée de fonds d'un montant de 5,5 millions d'euros.



S'agissant de ses perspectives, Implanet dit vouloir redynamiser sa présence aux Etats-Unis tout en renforçant sa dynamique de marché et son offre de produits.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action perdait plus de 6% mercredi suite à cette publication trimestrielle.





