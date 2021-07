IMPLANET annonce un chiffre d'affaires consolidé de 2,04 M€ au T2 2021

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



- Chiffre d'affaires multiplié par 2 par rapport au T2 2020 et +7% vs. T2 2019

- Succès de l'intégration d'OSD avec une activité Rachis en très forte progression à +71% au S1 2021 (vs. S1 2020) et +8% (vs. S1 2019)

- Positionnement en tant que nouvel acteur de référence de la chirurgie du rachis grâce à l'intégration de la gamme complète OSD