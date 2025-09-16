 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
IMPLANET annonce ses résultats semestriels 2025
information fournie par Boursorama CP 16/09/2025 à 17:45

Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu

o Chiffre d’affaires semestriel en hausse de +41% à 5,8 M€
o Amélioration du résultat net des activités poursuivies de 16%

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre de l’exercice en cours, clos le 30 juin 2025, et arrêtés par le Conseil d’Administration du 16 septembre 2025.

Valeurs associées

IMPLANET
0,3250 EUR Euronext Paris 0,00%

