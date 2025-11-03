Implanet annonce le succès de son augmentation de capital

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME) (la « Société ») société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce le succès de l’augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») annoncée le 9 octobre 2025 (l’ « Augmentation de Capital »). Cette opération a permis de lever un montant de 4,49 M€ par l’émission de 17.942.989 actions nouvelles (« Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,250 € représentant une décote de 29,2% par rapport au cours de clôture du 8 octobre 2025 (0,353 €), soit le jour de fixation du prix de l’émission par le Conseil d’Administration du 8 octobre 2025.