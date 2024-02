Implanet annonce le succès de son augmentation de capital

o Levée de fonds d’un montant de 5,5 M€ par émission de 83.924.897 actions nouvelles



o Sanyou (HK) International Medical Holding Co., limited renforce sa participation et détient 74,56% du capital et des droits de vote de la Société



Bordeaux, Boston, le 2 février 2024 – 18h00 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME) (la « Société ») société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux annonce le succès de l’augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») annoncée le 4 janvier 2024 (l’ « Augmentation de Capital »). Cette opération a permis de lever un montant de 5,5 M€ par l’émission de 83.924.897 actions nouvelles (« Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,0655 € correspondant au cours de clôture du 3 janvier 2024 (0,0655 €), précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’Administration d’Implanet.



