Implanet annonce le projet de cession de son activité de prothèses de genou pour se consacrer à son activité Rachis

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Entrée en négociations exclusives avec la société SERF du Groupe Menix



o Recentrage stratégique pour devenir un acteur de référence de la chirurgie du Rachis



Bordeaux, Boston, le 23 septembre 2021 – 17h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME) société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce le projet de cession de son activité de prothèses de genou pour se consacrer à son activité Rachis.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet commente : « Implanet est très heureux d’annoncer cette entrée en négociations exclusives avec la société SERF afin de lui céder son activité Genou. Cette opération, qui fait suite à des échanges avec le Groupe Menix depuis mai 2020, marque une nouvelle étape structurante, après l’acquisition d’OSD, de l’exécution de notre stratégie permettant de nous recentrer et d’accélérer notre croissance autour de nos activités dans le rachis. A l’issue de cette opération, Implanet sera 100% focalisée sur le traitement des pathologies rachidiennes. Grâce à cette opération, nous bénéficierons de moyens financiers supplémentaires pour renforcer notre croissance et faire d’Implanet, un acteur puissant dans les pathologies du rachis. »